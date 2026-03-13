В России заявили о снижении числа аварий с участием электросамокатов

В России количество аварий с участием электросамокатов и прочих средств индивидуальной мобильности (СИМ) снижается. Об этом сообщил руководитель пресс-службы сервиса кикшеринга Денис Балакирев в ходе организованного «Ридусом» круглого стола «СИМ на улицах мегаполиса: риски, регулирование и перспективы».

Эксперт отметил, что у сервисов аренды СИМ в настоящее время больше возможностей, чем у официальных ведомств, вести работу с нарушителями и собирать статистику, в том числе по инцидентам, которые фиксируются собственными системами контроля.

«В стране в целом формируется культура вождения электросамокатов. Пользующиеся кикшерингом граждане понимают, что будет штраф в случае нарушений. Поэтому соблюдают правила. Здесь надо говорить о развитии самосознания», — сказал Балакирев.

При этом главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков, выступая на мероприятии, выразил мнение, что водителей электросамокатов и других СИМ необходимо признать полноценными участниками дорожного движения и выдавать им соответствующее водительское удостоверение.

Он также считает, что любой инцидент с СИМ должен квалифицироваться как дорожно-транспортное происшествие.

Ранее сообщалось, что велосипедам с электродвигателями могут запретить передвигаться по тротуарам.