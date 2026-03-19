Самокатчикам напомнили о штрафах за нарушение правил езды для СИМ

В России предусмотрены штрафы за нарушение правил езды на средствах индивидуальной мобильности, включая электросамокаты. В том числе сами транспортные средства должны строго соответствовать установленным параметрам по весу и мощности, напомнил в беседе с 360.ru председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин.

За превышение скорости на электросамокате, а также передвижение в неположенных местах или езду вдвоем грозит штраф в 800 рублей. За помехи движению, выезд на дорогу – 1000 рублей, а за езду в пьяном виде россиянина оштрафуют на сумму от 1000 до 1500 рублей, перечислил депутат.

Если человек на СИМ случайно причинил другому участнику движения вред легкой или средней тяжести, то ему придется заплатить штраф от 1000 до 1500 рублей, а если не уступил дорогу пешеходу, то сумма взыскания составит 1500-2500 рублей.

«Также хочу напомнить ключевые параметры СИМ: их масса не должна превышать 35 килограммов, а мощность двигателя — 0,25 киловатта, — подчеркнул Коркин. — Для управления таким электросамокатом не требуется показывать документы или иметь права категории «М», также не нужно СТС».

Также он призвал помнить о действующих возрастных ограничениях – в частности, детям до 7 лет можно кататься исключительно в сопровождении взрослых и только по тротуарам, пешеходным и велодорожкам, от 7 до 14 лет – без взрослых, но тоже только на этих территориях.

До этого руководитель пресс-службы сервиса кикшеринга Денис Балакирев рассказал, что в России снижается количество аварий с участием электросамокатов и прочих СИМ. Эксперт отметил, что у сервисов аренды СИМ в настоящее время больше возможностей, чем у официальных ведомств, вести работу с нарушителями и собирать статистику, в том числе по инцидентам, которые фиксируются собственными системами контроля.

Россиянам ранее пообещали обеспечить доступ к прокату самокатов без интернета.