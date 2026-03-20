В Новороссийске пара поднялась на военный мемориал и повторила сцену из «Титаника»

В Новороссийске ищут пару, поднявшуюся на военный мемориал
Telegram-канал ЧП Новороссийск

Молодые люди поднялись на памятник в Новороссийске и повторили сцену из известного фильма. Об этом сообщает 93.ru.

По данным портала, пара пришла к мемориалу «Малая земля», часть которого выполнена в форме треугольника и напоминает нос корабля.

На кадрах с места можно заметить, как молодые люди поднялись на него и стали пародировать сцену из фильма «Титаник». Девушка развела руки на краю «носа», в тот момент как молодой человек придерживал ее сзади.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов. Им предстоит выяснить личности пары и причины произошедшего.

До этого в Дальнегорске надругательство над флагом России закончилось для молодых людей 21 и 22 лет ограничением свободы.

Поднявшись на сопку «Пик Вербованных», они сорвали флаг и отнесли в лес. Там юноши разрисовали полотно маркером и нанесли оскорбительные слова, а затем закопали символ государства в снег.

Ранее стала известна судьба российского подростка, который пытался потушить Вечный огонь.

 
