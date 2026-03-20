Пожар на строительном рынке в Подмосковье перекинулся на соседнее здание

Пожар охватил рынок «Стройрай» в Солнечногорске и перекинулся на крышу ТЦ

Пожар, который охватил строительный рынок «Стройрай» в подмосковном Солнечногорске, распространился на крышу расположенного рядом неработающего торгового центра (ТЦ). Об этом сообщило агентство «Москва».

Как уточняет Telegram-канал 112, площадь пожара составляет 1,8 тыс. квадратных метров. К ликвидации привлечены 42 человека и 15 единиц техники.

18 марта в бизнес-центре, расположенном на юго-востоке Москвы, загорелся склад на первом этаже. Огонь перекинулся на верхние этажи. Сначала пламя охватило 1,5 тыс. «квадратов», но потом площадь возгорания выросла до 2 тыс. кв. м. Пожару присвоили третий ранг сложности из пяти. Тушение огня осложнялось высокой пожарной нагрузкой и сложной планировкой здания. В борьбе с возгоранием задействовали 130 человек и 37 единиц техники.

12 марта пожар произошел в гостинице «Восход» на северо-востоке Москвы. Возгорание возникло на втором этаже здания — из гостиницы самостоятельно эвакуировались 120 человек, еще семь были спасены сотрудниками МЧС. Очевидцы сообщили, что запах гари ощущался на соседних улицах.

Ранее на заправке в Подмосковье сгорела автоцистерна.