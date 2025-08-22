Монах перечислил нарушенные обеты настоятеля монастыря Шаолинь

Нравственные принципы лежат в основе духовной практики буддизма, и все монахи принимают четыре обета: не покушаться на жизнь, не красть, не лгать и соблюдать целибат, подразумевающий отказ от половых связей и создания семьи. Об этом заявил председатель Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов) в интервью РИА Новости в связи с обсуждением скандальной ситуации, сложившейся вокруг бывшего настоятеля Шаолиньского монастыря в Китае.

«Абсолютно логично решение Буддийской ассоциации Китая о лишении настоятеля обители сана. Заявление о необходимости следовать законам страны также соответствуют буддийскому учению», — сказал геше Йонтен.

В июле текущего года административный отдел монастыря Шаолинь распространил информацию о том, что Ши Юнсинь, занимавший должность настоятеля обители, подозревается в совершении ряда преступлений, включая хищение денежных средств и имущества монастыря, серьезное нарушение буддийских заповедей, длительные аморальные отношения с несколькими женщинами и наличие внебрачных детей. В заявлении указывалось, что в отношении Ши Юнсиня проводится расследование, осуществляемое несколькими ведомствами. На следующий день, Китайская буддийская ассоциация приняла решение о лишении Ши Юнсиня монашеского сана.

На должность нового настоятеля монастыря был избран Ши Иньлэ, ранее занимавший пост настоятеля Храма Белой Лошади (Баймасы) в Лояне, являющегося первым буддийским храмом на территории Китая. Позднее Китайская буддийская ассоциация опубликовала заявление, в котором было подчеркнуто, что китайские буддисты должны соблюдать законы страны, проявлять патриотизм, своевременно уплачивать налоги и не нарушать государственный строй. Ассоциация напомнила о том, что совершение преступлений влечет за собой создание негативной кармы, а соблюдение законов, напротив, приводит к формированию положительной кармы.

Ранее сообщалось, что в Таиланде уже девятый монах ушел с поста из-за секс-скандала.