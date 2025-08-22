На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Монах перечислил нарушенные обеты настоятеля монастыря Шаолинь

Монах рассказал, какие обеты нарушил настоятель монастыря Шаолинь
true
true
true
close
Wirestock Creators/Shutterstock/FOTODOM

Нравственные принципы лежат в основе духовной практики буддизма, и все монахи принимают четыре обета: не покушаться на жизнь, не красть, не лгать и соблюдать целибат, подразумевающий отказ от половых связей и создания семьи. Об этом заявил председатель Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов) в интервью РИА Новости в связи с обсуждением скандальной ситуации, сложившейся вокруг бывшего настоятеля Шаолиньского монастыря в Китае.

«Абсолютно логично решение Буддийской ассоциации Китая о лишении настоятеля обители сана. Заявление о необходимости следовать законам страны также соответствуют буддийскому учению», — сказал геше Йонтен.

В июле текущего года административный отдел монастыря Шаолинь распространил информацию о том, что Ши Юнсинь, занимавший должность настоятеля обители, подозревается в совершении ряда преступлений, включая хищение денежных средств и имущества монастыря, серьезное нарушение буддийских заповедей, длительные аморальные отношения с несколькими женщинами и наличие внебрачных детей. В заявлении указывалось, что в отношении Ши Юнсиня проводится расследование, осуществляемое несколькими ведомствами. На следующий день, Китайская буддийская ассоциация приняла решение о лишении Ши Юнсиня монашеского сана.

На должность нового настоятеля монастыря был избран Ши Иньлэ, ранее занимавший пост настоятеля Храма Белой Лошади (Баймасы) в Лояне, являющегося первым буддийским храмом на территории Китая. Позднее Китайская буддийская ассоциация опубликовала заявление, в котором было подчеркнуто, что китайские буддисты должны соблюдать законы страны, проявлять патриотизм, своевременно уплачивать налоги и не нарушать государственный строй. Ассоциация напомнила о том, что совершение преступлений влечет за собой создание негативной кармы, а соблюдение законов, напротив, приводит к формированию положительной кармы.

Ранее сообщалось, что в Таиланде уже девятый монах ушел с поста из-за секс-скандала.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами