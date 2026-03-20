HR-эксперт предупредила о рисках составления резюме с помощью ИИ

Резюме, составленное с использованием искусственного интеллекта (ИИ), может представить соискателя в негативном свете и стать причиной отказа в работе. Об этом в разговоре с интернет-изданием «Абзац» предупредила карьерный консультант Зулия Лоикова.

Специалист объяснила, что работодатели могут сразу распознать резюме, написанное с помощью ИИ, поскольку зачастую в них содержатся определенные ключевые слова. На использование нейросети указывают шаблонные фразы, а также ее неумение справляться с нестандартными ситуациями, для которых нужно описать опыт или проявить креатив.

По словам эксперта, в большинстве случаев резюме, составленные ИИ, негативно отражаются на кандидате, снижая доверие работодателей и создавая у них ощущение взаимодействия с машиной.

«Важно не потерять в общении между работодателем и соискателем человека с его опытом, компетенциями, личностными навыками», — отметила она.

Помимо этого, при личном общении во время собеседования ответы соискателей зачастую расходятся с информацией, указанной в их же резюме.

До этого Лоикова говорила, что персонализация и качественное фото в резюме могут выделить кандидата из общего потока соискателей. При этом, по ее словам, отклик стоит отправлять в утренние часы, когда рекрутер приходит на работу, или сразу после 14:00, когда у многих заканчивается обед. В это время сотрудники после короткого отдыха начинают назначать собеседования на следующий день.

Ранее HR-эксперт рассказала, в каких случаях не стоит соглашаться на тестовое задание.