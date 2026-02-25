HR-эксперт рассказала, как привлечь внимание работодателя к резюме

Персонализация и качественное фото в резюме могут выделить кандидата из общего потока соискателей. Об этом «Москве 24» рассказала независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.

«HR-специалист с большей охотой откроет отклик, который будет адресован именно ему. Поэтому, если известно имя рекрутера, стоит начать с личного обращения. Либо хотя бы указать название компании, а не отправлять шаблон, который предназначен сразу для всех», — посоветовала Лоикова.

По ее словам, предпочтение чаще отдается резюме с качественной четкой фотографией, на которой человек изображен в одежде офисного стиля и не в полный рост. Она отметила, что лучше отправлять отклик в утренние часы, когда рекрутер приходит на работу, или сразу после 14:00, когда у многих заканчивается обед. Эксперт пояснила, что в это время сотрудники после короткого отдыха начинают назначать собеседования на следующий день.

Перед отправкой резюме россиянам посоветовали несколько раз внимательно перечитать текст, чтобы в нем не было грамматических ошибок, поскольку это может негативно сказаться на первом впечатлении о кандидате.

Директор по подбору персонала HR-холдинга Ventra Александра Наумова до этого рассказала «Газете.Ru», что январь-февраль для соискателя — хорошее время посмотреть на рынок. В это время стоит обновить резюме, отметила она.

Ранее в России объяснили резко набравший обороты тренд на смену профессии в 35-45 лет.