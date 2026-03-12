Размер шрифта
HR-эксперт рассказала, в каких случаях не стоит соглашаться на тестовое задание

HR-эксперт Лоикова: не стоит выполнять тестовые задания небольших компаний
Тестовые задания при трудоустройстве в небольшие неизвестные компании должны насторожить кандидата. Об этом «Москве 24» рассказала HR-эксперт Зулия Лоикова.

По словам специалиста, тестовые задания не должны быть объемными и затратными по времени, поскольку их главной целью является оценка хода мыслей кандидата.

Эксперт подчеркнула, что работодатели должны оплачивать выполнение больших работ. Соглашаться сделать такие задания бесплатно стоит, если они вдохновляют кандидата и дают ему полезный опыт.

Помимо этого, потратить время и силы на объемный тест рекомендуется, если он дает шанс устроиться в крупную и хорошо зарекомендовавшую себя на рынке организацию.

«Если же организация небольшая, неизвестная, перспективы дальнейших взаимоотношений с ней туманны, да еще и задание прислали до личной встречи на собеседовании, то вряд ли стоит тратить время на выполнение. Тем более бывают случаи, когда кандидатов просто используют таким образом как бесплатную рабочую силу. При этом могут даже несколько раз присылать задание на доработку, а сама вакансия оказывается фейковой», — посоветовала специалист.

Также важно отказываться выполнять тестовую работу, которая не соответствуют функционалу в рамках вакансии. По словам эксперта, с помощью таких заданий недобросовестные работодатели проверяют, смогут ли они в перспективе «повесить» на сотрудника дополнительные обязанности.

Ранее врач объяснила, почему россиянам часто не удается отдохнуть в отпуске.

 
