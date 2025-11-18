Среди россиян обнаружили опасную склонность к двойному курению

В России молодежь действительно стала покупать меньше сигарет, но не из-за выбора здорового образа жизни, а из-за обилия альтернативных способов курения – систем нагревания табака. При этом растет количество двойных курильщиков, которые потребляют и обычные сигареты, и электронные – их порядка 40% , а среди молодежи до 45 лет почти 50% , рассказала НСН руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава РФ Маринэ Гамбарян.

Потребление табака в России падает за счет снижения его потребления в возрастных группах 15-19 лет и 19-24 года. Как раз представители этих поколений предпочитают вейпы, электронные сигареты и прочие системы нагревания табака, объяснила специалист.

«Мы наблюдаем бурный рост распространенности потребления этих самых электронных сигарет, причем не только среди молодежи, но и всех возрастных групп, — за 5 лет — в 20-25 раз , — подчеркнула она. — Около 40% курильщиков одновременно потребляют и электронные сигареты, становятся двойными курильщиками, а в группах 25 - 45 лет их уже почти половина — 46,7%».

Что касается роста цен на сигареты, то за год в среднем пачка сигарет подорожала с 206 рублей до 232 рублей. Однако, по мнению Гамбарян, этот рост не столь значителен, чтобы заставить россиян бороться с вредной привычкой. Важно учитывать покупательскую способность населения, сравнивать доступность товара по ее паритету в конкретном регионе. По словам эксперта, по этому показателю доступность табачной продукции даже выросла в сравнении с 2018 годом.

Россияне могут сэкономить более 70 тыс. рублей в 2026 году, отказавшись от курения – об этом «Газете.Ru» сообщил эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский. Эта сумма, по его словам, зависит от нескольких переменных — частоты курения, стоимости пачки сигарет и индексации акцизов, а также инфляции. Для экспертного расчета финансист взял усредненные данные, ориентируясь на то, что в 2026 году средняя цена пачки сигарет составит 150-250 рублей. Таким образом, курение одной пачки в день обходится в 73 тыс. рублей в год, двух пачек в день — 146 тыс. рублей в год, трех пачек — 219 тыс. рублей в год.

Ранее в Минздраве призвали ускорить ликвидацию рынка вейпов и электронных сигарет.