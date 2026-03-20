Врач рассказала, можно ли доверить здоровье искусственному интеллекту

Вопросы здоровья лучше не доверять искусственному интеллекту, так как часто это приводит к усугублению самочувствия пациента. Многие советы нейросетей вызывают испуг, прием рекомендованных ИИ лекарств грозит побочкой, после чего человек заходит в тупик и в конечном итоге все равно обращается в больницу, рассказала 360.ru врач-иммунолог-аллерголог высшей категории Оксана Шабалина.

По ее словам, она часто сталкивалась в своей практике с людьми, которые предпочитали обращаться не к врачу, а к ИИ.

«Дальше начинается испуг, тупик, а иногда побочные эффекты, а иногда они вообще не в том направлении движутся. Кто-то быстро приходит к врачу за советом, кто-то затягивает, и иногда это может сказываться неблагоприятно на здоровье», — заявила специалист.

Проблема заключается в том, что ИИ обобщает информацию из интернета и дает лишь общие рекомендации, не учитывая индивидуальные особенности. В том числе это могут быть советы о питании, образе жизни, выборе лекарств, которые, однако, не являются универсальными для всех, пояснила Шабалина. В том числе нейросети не учитывают фактор коморбидности, то есть одновременного протекания нескольких болезней. Так, например, у человека с простудой могут быть заболевания сердечно-сосудистой системы. Если в беседе с ИИ он этого не сообщит, то может получить совет о покупке опасного для своего диагноза антигистаминного препарата, предупредила врач.

По мнению эксперта, у ИИ можно спрашивать лишь общие советы по заболеваниям, чтобы определить некоторые «опорные моменты» без деталей. Для эффективного лечения нужно обращаться к профессиональным врачам, заключила она.

До этого сообщалось, что в Подмосковье активно внедряют цифровых ИИ-ассистентов для работы в больницах. ИИ помогает врачам обработать данные, проверить назначение лекарства по 15 основным параметрам, оценить риски и потенциальное взаимодействие препарата с другими лекарствами и продуктами питания, чтобы исключить потенциальные риски.

Ранее ученые заявили, что ИИ станет ключом к лечению деменции.