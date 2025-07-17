ИИ станет ключом к лечению деменции, заявили ученые

Искусственный интеллект может стать ключом к точной диагностике и персонализированной терапии болезни Альцгеймера. Ученые из Кембриджского университета с помощью ИИ повторно проанализировали данные завершннного клинического испытания, которое ранее считалось неудачным. Оказалось, что препарат действительно замедляет когнитивное ухудшение — но только у части пациентов на ранней стадии, у которых болезнь прогрессирует медленно. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

ИИ-модель позволила разделить участников испытания на две группы: тех, у кого заболевание развивается быстро, и тех, у кого — медленно. Анализ показал: препарат снижает уровень амилоида — ключевого патологического белка — у всех пациентов, но клинический эффект наблюдается только в группе с медленным прогрессированием. Именно эта группа и показала замедление когнитивного спада на 46%.

Как пояснила профессор Зои Курци, ведущий автор исследования, стандартные методы отбора участников в клинические испытания не учитывают степень и темп развития заболевания. В результате лекарства могут не показать эффект — не потому что они бесполезны, а потому что их дают не тем пациентам и слишком поздно. Использование ИИ позволяет точно предсказать, как быстро конкретный человек перейдёт от легкого когнитивного дефицита к болезни Альцгеймера. По точности прогнозов ИИ втрое превосходит обычные клинические тесты.

Это открытие может серьезно повлиять на разработку и тестирование новых препаратов от деменции. Благодаря точному отбору пациентов испытания станут быстрее, дешевле и эффективнее.

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