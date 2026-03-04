В Подмосковье врачам в лечении пацинтов начали помогать ИИ-ассистенты

В Подмосковье активно внедряют цифровых ассистентов, работающих на основе технологий искусственного интеллекта. Такие умные алгоритмы помогают медикам в назначении лекарств, анализируя риски пациентов во время приема. Доступ к системе уже имеют 15 тыс. врачей, сообщает 360.ru.

Речь идет о модуле PharmFrame, который команда «Б3-МЕД» интегрировала в госклиники региона. Специалисты применяют его для оформления рецептов и назначении – как отметил зампред правительства Подмосковья – глава областного Минздрава, это шаг к медицине будущего. Он подчеркнул, что хотя ИИ помогает врачу принять решение о назначении препарата, крайнее слово остается за специалистом.

«Мы стремимся обеспечить максимальную безопасность и эффективность лечения для каждого жителя Подмосковья», — добавил глава ведомства.

ИИ помогает врачам обработать данные, проверить назначение лекарства по 15 основным параметрам, оценить риски и потенциальное взаимодействие препарата с другими лекарствами и продуктами питания, чтобы исключить потенциальные риски. Учитывается также угроза аллергии, личные характеристики пациента и сопутствующие факторы – например, как лекарство скажется на вождении и так далее. В том числе ИИ-ассистент может предупредить, что определенный препарат не имеет доказанной эффективности или вовремя сообщить о слишком долгом приеме и просчитать другие риски.

