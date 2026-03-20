Врач дала советы, как стать вегетарианцем без вреда для здоровья

Для того чтобы избежать проблем со здоровьем, необходимо переходить к вегетарианскому образу жизни постепенно. Перед тем, как исключить мясо из рациона, важно проверить запасы своего организма. Об этом РИАМО рассказала врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

«Нельзя становиться вегетарианцем «вслепую». Перед переходом нужно сдать анализ крови: общий, ферритин, витамин B12, гомоцистеин. Это покажет запасы организма», — объяснила специалист.

По ее словам, грамотный переход к новому образу жизни должен занимать несколько месяцев. В это время следует поэтапно отказываться от мяса. В первую очередь рекомендуется исключить из рациона красное мясо, затем птицу, а лишь потом рыбу. При этом важно начать употреблять больше белка, источниками которого являются киноа, чечевица и тофу.

Помимо этого, терапевт напомнила о необходимости принимать добавки, такие как витамин B12, железо и омега-3. Пациентам с хроническими заболеваниями перед переходом на вегетарианство нежно проконсультироваться с врачом.

До этого Бурнацкая предупреждала, что отказываться от употребления мяса можно не всем людям. Решение исключить этот продукт из рациона может навредить здоровью детей и подростков, беременных и кормящих женщин, а также пожилых людей.

Ранее врач объяснила, может ли соевое мясо заменить натуральное.