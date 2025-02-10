Врач объяснила, может ли соевое мясо заменить натуральное

Соевые бифштексы, котлеты и другие продукты подходят для здорового питания, но не могут полностью заменить натуральное мясо, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов.

Доцент, кандидат сельскохозяйственных наук, завкафедрой зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий университета РОСБИОТЕХ Елена Таранова объяснила, что, несмотря на белок и клетчатку в соевых котлетах, их нужно дополнять железом и витамином B12, которые есть в мясе.

«Полностью заменять такими продуктами мясной рацион не имеет смысла. Но включать соевые деликатесы в меню или «посидеть» на них для разнообразия денек-другой женщинам не помешает», — соглашается гинеколог, старший преподаватель медицинского факультета университета «Синергия» Любовь Ерофеева.

Она считает, что соевые продукты помогают поддерживать женское здоровье в зрелом возрасте. Диетолог-гастроэнтеролог Эльвира Белева добавила, что соевые продукты могут снизить уровень «плохого» холестерина (связан с крупными липопротеинами, которые «цепляются» за микроповреждения внутри сосудов, прилипают к их стенкам и образуют бляшки, со временем сужающие просвет сосудов) и улучшить общее состояние сердечно-сосудистой системы.

Таранова при этом обратила внимание на то, что перед употреблением соевых продуктов нужно проконсультироваться с врачом.

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