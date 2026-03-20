Врач рассказала, кому опасно отказываться от мяса

Отказываться от употребления мяса можно не всем людям. Решение исключить этот продукт из рациона может навредить здоровью беременных, пожилых и некоторых других людей. Об этом РИАМО рассказала врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

По словам специалиста, отказываться от мяса не следует беременным и кормящим женщинам, поскольку в это время их организму необходимо большое количество белка, железа и витамина B12. Нехватка этих веществ может вызвать задержку развития плода и осложнения у самой матери.

Врач отметила, что мясо важно есть детям и подросткам, поскольку обеспечить необходимые активно растущему организму питательные вещества только за счет растительной пищи крайне сложно. В это время особенно важна тщательная балансировка рациона.

«Пожилые люди также уязвимы. С возрастом ухудшается всасывание витамина B12 и железа, а отказ от мяса может ускорить развитие саркопении и остеопороза», – добавила эксперт.

Помимо этого, по ее словам, отказываться от мяса не стоит пациентам с железодефицитной анемией, заболеваниями ЖКТ в стадии обострения и расстройствами пищевого поведения. В их случае подобные ограничения могут привести к ухудшению состояния.

Доцент, кандидат сельскохозяйственных наук, завкафедрой зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий университета РОСБИОТЕХ Елена Таранова до этого говорила, что соевые бифштексы, котлеты и другие продукты могут стать частью здорового рациона. Однако, по ее словам, они не могут полностью заменить натуральное мясо.

Ранее врач рассказала об опасности ежедневного употребления колбасы.