Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Врач рассказала, кому опасно отказываться от мяса

Врач Бурнацкая: отказ от мяса может навредить здоровью детей и пожилых людей
Shutterstock

Отказываться от употребления мяса можно не всем людям. Решение исключить этот продукт из рациона может навредить здоровью беременных, пожилых и некоторых других людей. Об этом РИАМО рассказала врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

По словам специалиста, отказываться от мяса не следует беременным и кормящим женщинам, поскольку в это время их организму необходимо большое количество белка, железа и витамина B12. Нехватка этих веществ может вызвать задержку развития плода и осложнения у самой матери.

Врач отметила, что мясо важно есть детям и подросткам, поскольку обеспечить необходимые активно растущему организму питательные вещества только за счет растительной пищи крайне сложно. В это время особенно важна тщательная балансировка рациона.

«Пожилые люди также уязвимы. С возрастом ухудшается всасывание витамина B12 и железа, а отказ от мяса может ускорить развитие саркопении и остеопороза», – добавила эксперт.

Помимо этого, по ее словам, отказываться от мяса не стоит пациентам с железодефицитной анемией, заболеваниями ЖКТ в стадии обострения и расстройствами пищевого поведения. В их случае подобные ограничения могут привести к ухудшению состояния.

Доцент, кандидат сельскохозяйственных наук, завкафедрой зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий университета РОСБИОТЕХ Елена Таранова до этого говорила, что соевые бифштексы, котлеты и другие продукты могут стать частью здорового рациона. Однако, по ее словам, они не могут полностью заменить натуральное мясо.

Ранее врач рассказала об опасности ежедневного употребления колбасы.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!