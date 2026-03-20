В странах Персидского залива запретили проведение молитв под открытым небом

Atia Darwish/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правительства стран Персидского залива в связи с продолжающимся конфликтом США и Израиля с Ираном запретили проводить крупные собрания, включая молитвы на праздник Ураза-байрам (Ид аль-Фитр), под открытым небом. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

Верующих предупредили, что в этом году им не следует собираться на традиционных открытых молитвенных площадках. Молитвы можно проводить исключительно в мечетях, подчеркивается в материале.

«Официальные лица заявили, что это решение является мерой предосторожности, поскольку правительства по всему региону пересматривают планы проведения общественных мероприятий на фоне продолжающегося конфликта», — отметили журналисты.

Корреспондент телеканала Зейн Басрави в своем репортаже из Дубая обратил внимание, что запрет на проведение собраний под открытым небом нарушает «общепринятую традицию в мусульманских странах». По его словам, это свидетельствует о том, что боевые действия оказывают значительное влияние на повседневную жизнь на Ближнем Востоке.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана в конце февраля. В ответ на атаки, в результате одной из которых верховный лидер страны Али Хаменеи получил несовместимые с жизнью ранения, Исламская Республика начала наносить удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским базам в ближневосточных странах.

Ранее Путин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам.

 
