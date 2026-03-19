Пяти сотрудникам «Мособлгаза» предъявили обвинения по делу о взятках

Максим Блинов/РИА Новости

Главное следственное управление СК России по Московской области предъявило обвинение пятнадцати фигурантам уголовного дела о коррупции в газовой отрасли региона. Как сообщается в Telegram-канале ведомства, пятеро являются действующими и бывшими сотрудниками АО «Мособлгаз», остальные представляют коммерческие структуры.

По данным следствия, с марта 2023 года по июль 2025 года начальник управления развития газовых сетей АО «Мособлгаз» и его подчиненная — ведущий инженер — через посредников получили от представителей коммерческих организаций не менее десяти взяток на общую сумму свыше 9 млн рублей.

Деньги передавались за положительное рассмотрение и выдачу технических условий для подключения к газораспределительным сетям, а также за увеличение объемов потребляемого газа.

Обвиняемым вменяют несколько статей УК, связанных с дачей, посредничеством в передаче и получением взяток, в том числе организованной группой в особо крупном размере. Самые суровые наказания — до 15 лет лишения свободы — грозят взяткодателям и взяточникам.

Дело о коррупции в «Мособлгазе» — одной из ключевых ресурсоснабжающих организаций региона — находится на особом контроле правоохранительных органов. Компания занимается газификацией и обслуживанием газовых сетей в Подмосковье, где проживает более 8 млн человек.

Ранее замглавы Звездного городка в Московской области отправили под арест по коррупционному делу.

 
