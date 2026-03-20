В России оценили идею отправлять женщин, не желающих иметь детей, к психологу

Психологи не должны влиять на решение россиянок о материнстве, у них нет таких прав. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила специалист общественного здравоохранения и здоровья, гинеколог ВОЗ Любовь Ерофеева, комментируя новые рекомендации Минздрава РФ.

По ее словам, специалисты могут помочь добиться поставленной цели. При этом навязывать определенную точку зрения они не должны.

Эксперт подчеркнула, что в любой стране порядка 5% женщин не хотят, не готовы или не будут становиться матерями, и сделать с этим ничего не получится, поскольку это природа.

«Я не очень понимаю, что психологи могут сделать с женщиной, которая не хочет становиться матерью. Психолог вообще не имеет права влиять на принятие решения. Психолог должен быть абсолютно нейтральным человеком. Он выслушивает и помогает человеку достичь той цели, которую человек перед собой ставит. А если человек ставит перед собой цель не становиться матерью, то психолог чем будет ей помогать?», — сказала Ерофеева.

Минздрав РФ в конце февраля утвердил рекомендации по проведению добровольной репродуктивной диспансеризации. Из документа стало известно, что женщин, которые заявляют о нежелании иметь детей, советуют направлять к психологу для формирования у них «положительных установок на рождение детей». При этом для мужчин таких рекомендаций нет, а сам вопрос о детях в анкете для них сформулирован по-другому.

Ранее академик назвал пользу от направления россиянок, не желающих иметь детей, к психологу.