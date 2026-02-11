На Алтае 18-летняя девушка по заданию «куратора» пыталась сжечь релейный шкаф

В Алтайском крае задержана 18-летняя жительница Бийска, которая по заданию неизвестных пыталась устроить поджог на железной дороге. Об этом сообщает Управление на транспорте МВД России по СФО.

Жительница Бийска искала работу и согласилась на предложение неизвестных совершить теракт. По инструкции человека, представившегося следователем, она купила легковоспламеняющуюся жидкость и ночью отправилась на участок Западно-Сибирской железной дороги. Там она попыталась поджечь шкаф, но была замечена и задержана работниками ведомственной охраны.

Возбуждено уголовное дело о покушении на террористический акт. Суд избрал в отношении задержанной меру пресечения в виде заключения под стражу. На движение поездов происшествие не повлияло. Обвиняемой грозит до 20 лет лишения свободы.

До этого в Петербурге запуганный мошенниками подросток пытался сжечь машину у отдела полиции. Неизвестный связался с мальчиком через мессенджер и, под предлогом помощи в освобождении от уголовного преследования его родителей, убедил мальчика поджечь автомобиль Mercedes, припаркованный у отдела полиции.

Ранее двое подростков по заданию «куратора» подожгли электровоз и вышки сотовой связи.