Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

На Алтае 18-летняя девушка по заданию «куратора» пыталась сжечь релейный шкаф

На Алтае задержали студентку, пытавшуюся поджечь железнодорожный шкаф

В Алтайском крае задержана 18-летняя жительница Бийска, которая по заданию неизвестных пыталась устроить поджог на железной дороге. Об этом сообщает Управление на транспорте МВД России по СФО.

Жительница Бийска искала работу и согласилась на предложение неизвестных совершить теракт. По инструкции человека, представившегося следователем, она купила легковоспламеняющуюся жидкость и ночью отправилась на участок Западно-Сибирской железной дороги. Там она попыталась поджечь шкаф, но была замечена и задержана работниками ведомственной охраны.

Возбуждено уголовное дело о покушении на террористический акт. Суд избрал в отношении задержанной меру пресечения в виде заключения под стражу. На движение поездов происшествие не повлияло. Обвиняемой грозит до 20 лет лишения свободы.

До этого в Петербурге запуганный мошенниками подросток пытался сжечь машину у отдела полиции. Неизвестный связался с мальчиком через мессенджер и, под предлогом помощи в освобождении от уголовного преследования его родителей, убедил мальчика поджечь автомобиль Mercedes, припаркованный у отдела полиции.

Ранее двое подростков по заданию «куратора» подожгли электровоз и вышки сотовой связи.
 
Теперь вы знаете
Скупают кокошники и ходят в лаптях. Как проявляется тренд на все русское
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!