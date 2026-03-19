В Москве задержали подрывника отделения банка

В Москве полиция задержала мужчину, устроившего взрыв в банке

Сотрудники столичной полиции задержали злоумышленника, устроившего взрыв в отделении Россельхозбанка. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Мои столичные коллеги задержали мужчину, совершившего противоправные действия в помещении банка на улице Менжинского. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются», — сообщила Волк.

По данным Telegram-канала 112, взрыв мог устроить несовершеннолетний, находившийся под влиянием мошенников. Свои действия подрывник снимал на видео.

Взрыв произошел в отделении банка на улице Менжинского, территория у банка оцеплена, на месте находятся специалисты экстренных служб. Взрывной волной выбило окна, разрушена часть помещения внутри.

До этого на Алтае 18-летняя девушка по заданию «куратора» пыталась сжечь релейный шкаф. Возбуждено уголовное дело о покушении на террористический акт. Суд избрал в отношении задержанной меру пресечения в виде заключения под стражу. На движение поездов происшествие не повлияло.

Ранее в Пензе подросток поджег вышки сотовой связи по заданию неизвестных.