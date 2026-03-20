Психолог объяснила, как перестать искать одобрение от других людей

«Комфортные люди» («people pleasure») зачастую пытаются получить одобрение окружающих вопреки своим чувствам и желаниям, что может мешать им жить полноценно. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказала семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос.

По ее словам, у такого человека не развиты личные границы, однако, много социальных эмпатических качеств, поэтому они могут уступать, сглаживать углы и собирать вокруг себя тех, кто менее инициативен, чтобы делать все сделать самостоятельно. Психолог призвала таких людей пускать эти качества в организацию социальных групп.

«Такие люди себя сильно винят, что кому-то отказали. Но это умение стоит тренировать. То есть нужно выдержать сначала один какой-то дискомфорт и развивать в себе понимание собственных желаний. Это поможет вернуться к себе. Ведь самое грустное в этом понятии, что перед нами не живой человек, а его роль понимающего, всегда удобного и немного «беспроблемного», — заключила Кардиакос.

Кандидат психологических наук Алина Королева до этого говорила, что фокус внимания в значительной мере влияет на то, какую информацию человек улавливает из общего потока. При этом психолог предупредила, что если человек полностью отключается от негативной информации, он рискует начать жить в отрыве от реальности. Однако такие попытки оградиться могут привести к большему дискомфорту, чем устойчивое восприятие подобной информации.

