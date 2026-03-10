Психолог рассказала, как избавиться от негативных мыслей

Фокус внимания в значительной мере влияет на то, какую информацию человек улавливает из общего потока. Об этом «Известиям» рассказала кандидат психологических наук Алина Королева.

«Если думать по дороге на работу только о желтом цвете, то вы будете преимущественно выделять только этот цвет. Также обстоит дело с негативом: сосредоточившись на нем, человек будет выхватывать из информационного потока только негативную информацию», — объяснила специалист.

При этом психолог предупредила, что если человек полностью отключается от негативной информации, он рискует начать жить в отрыве от реальности. Однако такие попытки оградиться могут привести к большему дискомфорту, чем устойчивое восприятие подобной информации.

Эксперт посоветовала не фокусироваться на негативе, представляя его лишь в виде черной точки на белом листе бумаги. Она напомнила, что одновременно с негативными событиями в жизни всегда происходит что-то хорошее и приятное.

Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина до этого рассказала «Газете.Ru», что люди, которые умеют не торопиться, часто обладают более высоким уровнем психологического благополучия, чем те, кто постоянно спешит. По ее словам, способность замедляться снижает стресс, повышает ощущение достатка времени, что и делает жизнь людей субъективно более счастливой.

Ранее врач объяснила, почему россиянам часто не удается отдохнуть в отпуске.