Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Психолог рассказала, как избавиться от негативных мыслей

Психолог Королева: не фокусироваться на негативе поможет воображение
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Фокус внимания в значительной мере влияет на то, какую информацию человек улавливает из общего потока. Об этом «Известиям» рассказала кандидат психологических наук Алина Королева.

«Если думать по дороге на работу только о желтом цвете, то вы будете преимущественно выделять только этот цвет. Также обстоит дело с негативом: сосредоточившись на нем, человек будет выхватывать из информационного потока только негативную информацию», — объяснила специалист.

При этом психолог предупредила, что если человек полностью отключается от негативной информации, он рискует начать жить в отрыве от реальности. Однако такие попытки оградиться могут привести к большему дискомфорту, чем устойчивое восприятие подобной информации.

Эксперт посоветовала не фокусироваться на негативе, представляя его лишь в виде черной точки на белом листе бумаги. Она напомнила, что одновременно с негативными событиями в жизни всегда происходит что-то хорошее и приятное.

Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина до этого рассказала «Газете.Ru», что люди, которые умеют не торопиться, часто обладают более высоким уровнем психологического благополучия, чем те, кто постоянно спешит. По ее словам, способность замедляться снижает стресс, повышает ощущение достатка времени, что и делает жизнь людей субъективно более счастливой.

Ранее врач объяснила, почему россиянам часто не удается отдохнуть в отпуске.

 
Теперь вы знаете
6 лучших упражнений для утренней зарядки дома
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!