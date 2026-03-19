Психолог объяснил, что делать при панической атаке

При панической атаке человек начинает испытывать сильную тревогу и страх, возникающие при отсутствии реальной угрозы. Справиться с таким состоянием поможет простой способ. Об этом RT рассказал клинический психолог Владимир Крупин.

По словам специалиста, у панической атаки может быть несколько причин, в числе который большое количество подавленной тревоги, попытки избегать мыслей о волнующих вещах, а также совокупность недосыпа, ссор с близкими, алкоголя и тяжелого жизненного периода.

«Паническая атака теоретически может быть ведь и у здорового человека. Вопрос в ее повторяемости. Если это действительно имеет повторяющуюся, цикличную последовательность, тогда это повод серьезно задуматься и обратиться к специалисту», — отметил он.

Психолог подчеркнул, что когда человек начинает нервничать, его организм сталкивается с нехваткой кислорода из-за поверхностного дыхания. Справиться с панической атакой поможет простой и эффективный способ. Необходимо сконцентрироваться на своем дыхании, стараясь соблюдать глубокий и размеренный темп.

Невролог Екатерина Демьяновская до этого рассказала «Газете.Ru», что за симптомами панической атаки могут скрываться другие, более серьезные нарушения, в числе которых аритмия или гипогликемия. При этом, по словам специалиста, сама по себе паническая атака не считается опасным состоянием.

