Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Психолог объяснил, что делать при панической атаке

Психолог Крупин: справиться с панической атакой поможет размеренное дыхание
brizmaker/Shutterstock/FOTODOM

При панической атаке человек начинает испытывать сильную тревогу и страх, возникающие при отсутствии реальной угрозы. Справиться с таким состоянием поможет простой способ. Об этом RT рассказал клинический психолог Владимир Крупин.

По словам специалиста, у панической атаки может быть несколько причин, в числе который большое количество подавленной тревоги, попытки избегать мыслей о волнующих вещах, а также совокупность недосыпа, ссор с близкими, алкоголя и тяжелого жизненного периода.

«Паническая атака теоретически может быть ведь и у здорового человека. Вопрос в ее повторяемости. Если это действительно имеет повторяющуюся, цикличную последовательность, тогда это повод серьезно задуматься и обратиться к специалисту», — отметил он.

Психолог подчеркнул, что когда человек начинает нервничать, его организм сталкивается с нехваткой кислорода из-за поверхностного дыхания. Справиться с панической атакой поможет простой и эффективный способ. Необходимо сконцентрироваться на своем дыхании, стараясь соблюдать глубокий и размеренный темп.

Невролог Екатерина Демьяновская до этого рассказала «Газете.Ru», что за симптомами панической атаки могут скрываться другие, более серьезные нарушения, в числе которых аритмия или гипогликемия. При этом, по словам специалиста, сама по себе паническая атака не считается опасным состоянием.

Ранее психиатр объяснил, существует ли на самом деле «весеннее обострение».

 
Теперь вы знаете
Удар Ирана по крупнейшему в мире СПГ-комплексу и 999-я шайба Овечкина. Что нового к утру 19 марта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
