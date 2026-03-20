Ортодонт предупредила об опасности длительного использования пустышек для детей

Использование пустышки важно ограничить у детей возрастом до двух лет. В противном случае у ребенка могут возникнуть нарушения прикуса и другие стоматологические проблемы. Об этом «Известиям» рассказала врач стоматолог-ортодонт клиники «Атрибьют» Ирина Крестелева.

«После года сосательный рефлекс постепенно угасает, и необходимость в использовании соски отпадает, поэтому рекомендуемый возраст использования пустышки — до одного года – двух лет», — объяснила эксперт.

Она отметила, что интенсивное сосание пустышки на протяжении долгого времени оказывает влияние на формирование лицевого скелета и может привести к развитию переднего открытого или перекрестного прикуса. В первом случае между верхними и нижними зубами сохраняется щель, затрудняющая смыкание губ и провоцирующая проблемы с жеванием, дыханием и даже речью. При перекрестном прикусе нижние зубы частично перекрывают верхние, из-за чего травмируется слизистая, возникает асимметрия лица, а также повышается нагрузка на жевательные мышцы.

При этом, по словам стоматолога, до четырех лет часть изменений прикуса ребенка все еще может корректироваться сама собой. Однако если нарушения уже закрепились, необходимо обратиться за помощью к ортодонту. Специалиста подберет для малыша миогимнастику и корректирующие аппараты. Кроме того, важна работа с логопедом, чтобы полностью восстановить правильное положение языка.

До этого врачи предупреждали, что пустышка может спровоцировать у детей аллергию, которая проявляется в виде покраснения вокруг рта, зуда, сыпи. По словам экспертов, чаще всего такую реакцию вызывают не материалы изделия, а моющие средства или остатки влаги.

