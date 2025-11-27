Врачи предупредили о возможной аллергии у детей из-за пустышек

Пустышка может спровоцировать у детей аллергию, которая проявляется в виде покраснения вокруг рта, зуда, сыпи. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных врачей.

Чаще всего реакцию вызывают не материалы изделия, а моющие средства или остатки влаги. Кроме того, у некоторых она может появиться из-за натурального латекса.

«Пустышка — это не игрушка. Она должна соответствовать требованиям безопасности, иначе мы создаём риски, которых можно избежать простыми правилами ухода», — подчеркнула педиатр Ольга Романенко.

Этот предмет также важно правильно стерилизовать — путем кипячения, с помощью паровых стерилизаторов или специальных УФ-контейнеров.

Клинический психолог Вероника Селезнева до этого говорила, что пустышка может представлять опасность для детей, поскольку она соприкасается с землей, коврами, сумками, поверхностями коляски, а после — попадает в рот сразу, без обработки. Наибольший риск заражения возникает при падении, даже на секунду, а также в сумке или кармане. Кроме того, опасность есть и в случае, если этот предмет хранится в контейнере после использования, поскольку влага в закрытом боксе создает идеальные условия для роста бактерий.

Ранее сообщалось, что взрослые стали сосать пустышки для борьбы со стрессом.