Россиян предупредили об опасности пустышек для детей

Пустышка может представлять опасность для детей, поскольку она соприкасается с землей, коврами, сумками, поверхностями коляски, а после — попадает в рот сразу, без обработки. Об этом Pravda.Ru рассказала клинический психолог Вероника Селезнева.

«Родители используют пустышку как волшебную кнопку, но забывают, что она собирает бактерии быстрее, чем игрушки. Успокоение не должно идти вразрез с безопасностью», — подчеркнула эксперт.

Наибольший риск заражения возникает при падении, даже на секунду, а также в сумке или кармане. Кроме того, опасность есть и в случае, если этот предмет хранится в контейнере после использования, поскольку влага в закрытом боксе создает идеальные условия для роста бактерий, предупредила Селезнева. Бактерии могут попасть на пустышку с поверхности коляски или рук взрослых, заключила она.

Врач, автор книги «Мамочек жалко!» Алексей Раншаков до этого говорил, что некоторые советы, которые родственники и знакомые дают новоиспеченным родителям, утратили свою актуальность и могут быть вредны для ребенка. Так, например, плач, который многие воспринимают как попытку управлять родителями, — единственный способ попросить о помощи.

Ранее взрослые стали сосать пустышки для борьбы со стрессом.