Стало известно о состоянии девочек, которых машина сбила на остановке в Пушкине

78.ru: пострадавшие в ДТП в Пушкине девочки находятся в реанимации

Девочки, которые пострадали в ДТП в Пушкине накануне, остаются в тяжелом состоянии. Об этом сообщает 78.ru.

По данным канала, одна из девочек на данный момент в коме, ее состояние оценивают как крайне тяжелое и делают «осторожные» прогнозы. Вторая остается в стабильно тяжелом состоянии. Обе все еще в реанимации.

Инцидент произошел на перекрестке Оранжерейной и Ленинградской улиц. На кадрах с места заметно, как машина резко заехала на тротуар и сбила женщину, а также ее дочерей. Помимо этого, автомобиль протаранил табло с указанием маршрутов около остановки, а также сбил дорожный знак.

Все трое серьезно пострадали, водитель отделался незначительными ушибами. Судя по кадрам, мать семьи увидела опасность, но не успела отбежать.

По факту аварии возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД. Что именно заставило мужчину выехать на тротуар, неизвестно.



