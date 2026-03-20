МВД предупредило о новой схеме мошенников с mos.ru

Мошенники начали рассылать россиянам сообщения о якобы входе в учетную запись портала mos.ru с незнакомого устройства. Об этом сообщили в управлении по борьбе с киберпреступлениями МВД РФ.

В ведомстве пояснили, что в таких уведомлениях пользователей просят срочно перезвонить по указанному номеру. При этом на звонок отвечают не сотрудники техподдержки, а злоумышленники.

В МВД призвали не связываться по телефонам из подобных сообщений. Ведомство рекомендует проверять информацию только через официальные сайты и приложения.

Людей, полностью отсутствующих в медиапространстве, становится все меньше. Даже «базового минимума» публичного профиля достаточно, чтобы любому желающему стало известно ФИО, город проживания, дата рождения и круг общения пользователя, предупредил в беседе с «Газетой.Ru» ведущий эксперт по сетевым угрозам, web-разработчик компании «Код Безопасности» Константин Горбунов.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества с загранпаспортами.