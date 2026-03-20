Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

МВД предупредило о новой схеме мошенников с mos.ru

tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники начали рассылать россиянам сообщения о якобы входе в учетную запись портала mos.ru с незнакомого устройства. Об этом сообщили в управлении по борьбе с киберпреступлениями МВД РФ.

В ведомстве пояснили, что в таких уведомлениях пользователей просят срочно перезвонить по указанному номеру. При этом на звонок отвечают не сотрудники техподдержки, а злоумышленники.

В МВД призвали не связываться по телефонам из подобных сообщений. Ведомство рекомендует проверять информацию только через официальные сайты и приложения.

Людей, полностью отсутствующих в медиапространстве, становится все меньше. Даже «базового минимума» публичного профиля достаточно, чтобы любому желающему стало известно ФИО, город проживания, дата рождения и круг общения пользователя, предупредил в беседе с «Газетой.Ru» ведущий эксперт по сетевым угрозам, web-разработчик компании «Код Безопасности» Константин Горбунов.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества с загранпаспортами.

 
Теперь вы знаете
Ажиотаж вокруг золота, спецшколы для непослушных и больничный при аллергии. Новости к утру 20 марта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!