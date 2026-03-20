Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Стало известно, когда в Москве зацветет сакура

Александр Авилов/Агентство «Москва»

Сакура в Москве может начать цвести примерно в середине апреля, однако, точный срок спрогнозировать сложно из-за нестабильной погоды. Об этом «Москве 24» рассказал кандидат сельскохозяйственных наук Вячеслав Маслов.

По его словам, оптимальной температурой для этого процесса является промежуток в +12-15°C. При этом в случае, если воздух прогреется до 20°C и выше, цветение закончится быстрее. В целом же оно длится от 6 до 10 дней.

Эксперт добавил, что сакура — это общее название для множества видов и сортов деревьев из подсемейства сливовых, включая вишни, миндаль и декоративную черемуху. Вырастить такие деревья можно и на дачном участке, для этого подойдут вишня железистая, вишня Саржента или курильская вишня.

«Дерево любит хорошо дренируемые рыхлые супесчаные почвы, без застоя воды, и обязательно солнечное место. Что касается удобрений, ничего особенного не требуется: классическая схема – ранней весной азотные, летом комплексные, а осенью – фосфорно-калийные, чтобы растение лучше перезимовало», – заключил Маслов.

Руководитель пресс-службы туроператора «Интурист» Дарья Домостроева до этого говорила, что гражданам РФ не обязательно ехать в Азию, чтобы сфотографироваться с цветущей сакурой — это можно сделать в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Калининграде.

Ранее москвичам пообещали солнце до конца марта.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
