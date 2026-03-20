Стало известно, когда в Москве зацветет сакура

Сакура в Москве может начать цвести примерно в середине апреля, однако, точный срок спрогнозировать сложно из-за нестабильной погоды. Об этом «Москве 24» рассказал кандидат сельскохозяйственных наук Вячеслав Маслов.

По его словам, оптимальной температурой для этого процесса является промежуток в +12-15°C. При этом в случае, если воздух прогреется до 20°C и выше, цветение закончится быстрее. В целом же оно длится от 6 до 10 дней.

Эксперт добавил, что сакура — это общее название для множества видов и сортов деревьев из подсемейства сливовых, включая вишни, миндаль и декоративную черемуху. Вырастить такие деревья можно и на дачном участке, для этого подойдут вишня железистая, вишня Саржента или курильская вишня.

«Дерево любит хорошо дренируемые рыхлые супесчаные почвы, без застоя воды, и обязательно солнечное место. Что касается удобрений, ничего особенного не требуется: классическая схема – ранней весной азотные, летом комплексные, а осенью – фосфорно-калийные, чтобы растение лучше перезимовало», – заключил Маслов.

Руководитель пресс-службы туроператора «Интурист» Дарья Домостроева до этого говорила, что гражданам РФ не обязательно ехать в Азию, чтобы сфотографироваться с цветущей сакурой — это можно сделать в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Калининграде.

