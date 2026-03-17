Глыбы льда, сошедшие с крыш, чуть не убили двух младенцев в России

Два младенца пострадали при сходе льда с крыш в Свердловской и Тульской областях

В Свердловской области глыба льда с крыши дома упала на коляску, в которой лежала 9-месячная девочка. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в Telegram-канале.

По предварительной информации, девочка лежала в коляске, которая выступала за пределы козырька подъезда. При сходе снега родители ребенка успели отдернуть коляску под козырек. Тем не менее малышка пострадала. У нее диагностировали ушибы мягких тканей головы и ссадины. После осмотра травматолога ребенка с мамой отпустили домой.

Прокуратура запросила у управляющей организации документы для установления ответственных за обслуживание дома. Направлено обращение и в адрес больницы для определения тяжести вреда здоровью ребенка.

Похожий случай произошел в Тульской области, где снег с крыши упал на женщину с коляской, в которой находился новорожденный ребенок. Инцидент произошел у двухэтажного многоквартирного дома на улице Урицкого. Младенцу потребовалась помощь врачей. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал у руководителя регионального управления Владимира Усова доклад о ходе и результатах расследования дела.

Ранее прокуратура заинтересовалась видео с падением ледяной глыбы на коляску с ребенком в Москве.