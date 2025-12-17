На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, как правильно ухаживать за зубами после профгигиены

Врач Кочиева: после профгигиены стоит чистить зубы мягкой щеткой
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

После профессиональной гигиены полости рта зубы стоит чистить дважды в день мягкой щеткой, используя пасту с фтором, чтобы укрепить эмаль и предотвратить развитие кариеса. Такой совет в интервью РИАМО дала стоматолог-терапевт, пародонтолог «СМ-Стоматология» Замира Кочиева.

Кроме того, по ее словам, необходимо использовать зубную нить и межзубные щетки, чтобы эффективно удалять остатки пищи и налет.

«Сразу после процедуры рекомендуется воздержаться от ярко окрашивающих продуктов — таких как кофе, крепкий чай, свекла, красное вино, ягоды и шоколад, а также от слишком кислых блюд. Поверхность зубов в этот период более уязвима, и интенсивные красители могут привести к появлению пигментации, тогда как кислоты — спровоцировать повышение чувствительности», — отметила она.

Такие ограничения, как правило, действуют в течение суток после посещения стоматолога, добавила Кочиева.

Предстоящие новогодние праздники — настоящее испытание для зубов. Пока мы наслаждаемся застольями, они выдерживают атаку кислотами, сахаром, красящими пигментами и липким крахмалом. Все это создает идеальные условия для кариеса. Практикующий врач и медицинский директор сети клиник «МИА.РФ» Максим Лабухин рассказал «Газете.Ru» о том, как защитить зубы и не испортить себе праздник.

Ранее стоматолог объяснила, почему после простуды необходимо менять зубную щетку.

