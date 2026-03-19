Политолог оценил решение выплачивать студентам 200 тыс. рублей при рождении ребенка

Введение единовременных выплат в размере 200 тысяч рублей при рождении ребенка в студенческой семье является правильным подходом, решающим ряд проблем. Об этом RT рассказал политолог Дмитрий Еловский.
По мнению эксперта, такие единовременные выплаты помогут студентам решить вопросы, связанные с рождением и воспитанием ребенка.
Специалист также отметил, что определяющим для студенческой семьи будет то, как ей удастся решить вопрос с жильем.
«Эксперты по демографии все-таки рекомендуют использовать более крупные суммы — например, позволяющие сделать первый взнос на квартиру», — сказал он.
При этом Еловский считает, что следует стимулировать не столько рождение первого ребенка, сколько второго. По его словам, в большинстве случаев это решение откладывается и-за финансовых трудностей, с которыми сталкивается пара.
Напомним, накануне в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой сообщили, что для улучшения демографии в регионах было принято решение расширить перечень возможных мер поддержки и начать выплачивать студентам при рождении ребенка 200 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что россиянок, не планирующих детей, могут направить к психологу.