Политолог оценил решение выплачивать студентам 200 тыс. рублей при рождении ребенка

Введение единовременных выплат в размере 200 тысяч рублей при рождении ребенка в студенческой семье является правильным подходом, решающим ряд проблем. Об этом RT рассказал политолог Дмитрий Еловский.

По мнению эксперта, такие единовременные выплаты помогут студентам решить вопросы, связанные с рождением и воспитанием ребенка.

Специалист также отметил, что определяющим для студенческой семьи будет то, как ей удастся решить вопрос с жильем.

«Эксперты по демографии все-таки рекомендуют использовать более крупные суммы — например, позволяющие сделать первый взнос на квартиру», — сказал он.

При этом Еловский считает, что следует стимулировать не столько рождение первого ребенка, сколько второго. По его словам, в большинстве случаев это решение откладывается и-за финансовых трудностей, с которыми сталкивается пара.

Напомним, накануне в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой сообщили, что для улучшения демографии в регионах было принято решение расширить перечень возможных мер поддержки и начать выплачивать студентам при рождении ребенка 200 тысяч рублей.

