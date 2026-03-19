«Считаю обвинение надуманным»: экс-глава самарского правительства не признал вину

Экс-глава самарского правительства не признал вину по делу о строительстве метро

Бывший председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов не признал вину по делу о превышении должностных полномочий и участии в преступном сообществе при строительстве метро в областном центре . Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что дело Кудряшова рассматривается в Ленинском районном суде Самарской области.

«Я не признаю вину ни по одному из эпизодов [предъявленного обвинения]. <…> Считаю обвинение надуманным, нелепым и абсурдным, оно мне непонятно ни по одному из пунктов», — сказал подсудимый.

Он добавил, что его действия были законными и соответствовали прямым полномочиям.

16 ноября 2024 года суд арестовал бывшего главу правительства Самарской области Виктора Кудряшова. На него было заведено уголовное дело. Следствие утверждает, что экс-чиновник в 2022-2023 годах сфабриковал увеличение предельной стоимости строительства станции до 18,4 млрд рублей. При этом он знал о дефиците регионального бюджета и отсутствии дополнительных источников финансирования на строительство станции метро «Театральная».



Ранее экс-главу правительства Самарской области задержали после обысков.