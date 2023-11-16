Суд арестовал экс-главу правительства Самарской области

Суд арестовал бывшего главу правительства Самарской области Виктора Кудряшова до 12 января 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.

На Кудряшова заведено дело о превышении должностных полномочий. Следствие утверждает, что экс-чиновник в 2022-2023 годах сфабриковал увеличение предельной стоимости строительства станции до 18,4 млрд рублей. При этом он знал о дефиците регионального бюджета и отсутствии дополнительных источников финансирования на строительство станции метро «Театральная».

Следователи МВД считают, что Кудряшов действовал в интересах фирмы «Волгатрансстрой». Она позже победила в фиктивном конкурсе на возведение станции метро. Ущерб региону оценили в 3,5 млрд рублей – столько фирма получила из резервного фонда Самарской области.

О задержании экс-чиновника стало известно 14 ноября. Тогда же сообщалось, что задержали и временно исполняющего обязанности министра строительства Самарской области Михаила Асеева. 15 ноября в Минстрое Самарской области прошли следственные действия.

Кроме того, правоохранители обыскивали дом врио министра строительства Самарской области. 16 ноября суд арестовал чиновника на месяц.

Ранее в Рыбинске задержали бывшего заместителя мэра города по делу о взятке.