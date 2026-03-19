Турэксперты оценили планы ввести безвиз для россиян в Мозамбик

Альянс турагентств: поездка в Мозамбик из РФ стоит около в 120 тыс. рублей

Российские туроператоры позитивно оценивают новости о планах отменить визовый режим для граждан РФ в Мозамбик. Однако взрывного интереса путешественников это не вызовет – получить въездные документы и до этого было несложно, но туристов, как правило, отталкивают политические и экономические проблемы страны. Об этом 360.ru рассказал вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

Спрос на Мозамбик среди россиян есть, но не в большом количестве, отметил эксперт. По его словам, ежегодно туда едут около 2,5 тыс. человек. Инфраструктура для туристов есть, но вот по развлечениям страна уступает Кении и Танзании.

«Прямых рейсов из России в Мозамбик не было, нет и не будет, так что добираться придется через третьи страны, — добавил Мкртчян. — Поэтому билет будет стоить примерно 120 тысяч рублей из Москвы, из других городов будет дороже».

В свою очередь глава агентства Go Travel Наталия Ансталь отметила, что цены будут зависеть от выбора стыковок, поездка в целом может обойтись в ту же сумму, что и «горящий» тур в Египет или Турцию. И хотя эти страны намного популярнее у россиян, на то, чтобы привлечь большое количество туристов требуется время, поэтому перспективы есть, отметила она.

«Готова ли республика к массовому туризму — вопрос открытый. Хотя это можно рассматривать и как его плюс — там нет таких толп туристов, как на привычных курортах. Можно заняться дайвингом, увидеть горбатых китов, полюбоваться нетронутой человеком природой. Много чистых диких пляжей», — добавила Ансталь.

Она подчеркнула, что россиянам рекомендуется соблюдать меры безопасности, не ездить по Мозамбику самостоятельно, а прибегать к помощи туроператоров, гидов, сотрудников отелей.

Напомним, 17 марта в посольстве РФ сообщили, что Мозамбик рассматривает возможность полной отмены виз для граждан России. Отмечается, что проект соглашения об отмене требований получать визу на срок пребывания до 30 дней уже находится на рассмотрении профильных ведомств африканской республики.

До этого сообщалось, что власти рассматривают возможность отмены визового режима с рядом африканских государств, включая Зимбабве, Замбию, Мозамбик и Эсватини. Всего по итогам 2025 года граждане России смогут посещать около 120 стран без виз или с упрощенной процедурой их получения.

