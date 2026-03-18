В АТОР рассказали, на сколько сократилась выдача многократных шенгенских виз россиянам

Выдача многократных шенгенских виз россиянам в 2026 году сократилась на 90%. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В АТОР рассказали, что с начала текущего года туроператоры фиксируют рост количества обращений по вопросам получения шенгенских виз. Самыми популярными странами для оформления шенгенских виз остаются Италия, Франция и Испания.

Ассоциация отмечает, что на фоне ужесточения визовой политики европейских стран произошло значительное сокращение выдачи многократных виз.

В январе – марте текущего года в сравнении с первым кварталом 2025 года количество выданных мультивиз снизилось не менее чем на 90%. Некоторые туроператоры практически не получали мультивиз для своих клиентов в текущем году.

«В сравнении с январем – мартом 2025 года выдача многократных виз сократилась на 99%», – заявили в одной из крупных компаний.

Вместо многократных виз, подчеркнули в АТОР, российским туристам в 50-60% случаев выдают двукратные визы, такая практика есть у консульств Италии, Франции, Испании и Греции.

В ноябре Еврокомиссия запретила выдачу новых многоразовых шенгенских виз гражданам России, обязав подавать заявление под каждую поездку. Решение обосновано рисками безопасности из-за конфликта на Украине. Ограничения распространяются на туристические визы, при этом допускаются исключения для гуманитарных случаев.

Ранее сообщалось, что в АТОР не ожидают снижения турпотока из России в Европу.