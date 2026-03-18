Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В АТОР рассказали, на сколько сократилась выдача многократных шенгенских виз россиянам

elements.envato.com

Выдача многократных шенгенских виз россиянам в 2026 году сократилась на 90%. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В АТОР рассказали, что с начала текущего года туроператоры фиксируют рост количества обращений по вопросам получения шенгенских виз. Самыми популярными странами для оформления шенгенских виз остаются Италия, Франция и Испания.

Ассоциация отмечает, что на фоне ужесточения визовой политики европейских стран произошло значительное сокращение выдачи многократных виз.

В январе – марте текущего года в сравнении с первым кварталом 2025 года количество выданных мультивиз снизилось не менее чем на 90%. Некоторые туроператоры практически не получали мультивиз для своих клиентов в текущем году.

«В сравнении с январем – мартом 2025 года выдача многократных виз сократилась на 99%», – заявили в одной из крупных компаний.

Вместо многократных виз, подчеркнули в АТОР, российским туристам в 50-60% случаев выдают двукратные визы, такая практика есть у консульств Италии, Франции, Испании и Греции.

В ноябре Еврокомиссия запретила выдачу новых многоразовых шенгенских виз гражданам России, обязав подавать заявление под каждую поездку. Решение обосновано рисками безопасности из-за конфликта на Украине. Ограничения распространяются на туристические визы, при этом допускаются исключения для гуманитарных случаев.

Ранее сообщалось, что в АТОР не ожидают снижения турпотока из России в Европу.

 
Теперь вы знаете
6 причин почему россиянам невероятно сложно найти работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!