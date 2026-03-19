Одна и та же страна девятый год подряд признана самой счастливой в мире

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Финляндия девятый раз возглавила рейтинг самых счастливых стран в мире
Алексей Даничев/РИА «Новости»

Финляндия девятый год подряд возглавляет рейтинг самых счастливых стран в мире. Это следует из «Всемирного доклада о счастье 2026», пишет финская телерадиовещательная компания Yle.

На втором месте по уровню счастья оказалась Исландия, а на третьем — Дания. В первую пятерку списка также попали Швеция и Норвегия. Высокие позиции этих стран обусловлены уровнем жизни, системой социальной поддержки и устойчивыми общественными связями.

Россию в этом году авторы исследования поместили на 79-е место (в прошлом она была на 66-й строчке).

Отдельно в докладе отмечается тревожная тенденция среди молодежи. За последние десять лет уровень удовлетворенности жизнью заметно снизился у людей младше 25 лет. Одной из причин исследователи назвали использование соцсетей.

До этого сообщалось, что Россия в этом году заняла 46 место в рейтинге паспортов мира по количеству стран, куда можно поехать без визы. По сравнению с прошлым годом РФ поднялась в рейтинге на четыре позиции, разделив 46 место с Турцией. Гражданам обеих государства доступны 113 безвизовых стран.

Первое место в рейтинге занял паспорт Сингапура, гражданам этой страны доступно посещение 192 стран без визы. Последнее место – у Афганистана с доступными 24 направлениями.

Ранее российский город признали одним из самых дорогих для проживания в мире.

 
Теперь вы знаете
Параллельный импорт — все. Как военные действия на Ближнем Востоке ударят по российскому бизнесу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!