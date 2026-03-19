Одна и та же страна девятый год подряд признана самой счастливой в мире

Финляндия девятый год подряд возглавляет рейтинг самых счастливых стран в мире. Это следует из «Всемирного доклада о счастье 2026», пишет финская телерадиовещательная компания Yle.

На втором месте по уровню счастья оказалась Исландия, а на третьем — Дания. В первую пятерку списка также попали Швеция и Норвегия. Высокие позиции этих стран обусловлены уровнем жизни, системой социальной поддержки и устойчивыми общественными связями.

Россию в этом году авторы исследования поместили на 79-е место (в прошлом она была на 66-й строчке).

Отдельно в докладе отмечается тревожная тенденция среди молодежи. За последние десять лет уровень удовлетворенности жизнью заметно снизился у людей младше 25 лет. Одной из причин исследователи назвали использование соцсетей.

До этого сообщалось, что Россия в этом году заняла 46 место в рейтинге паспортов мира по количеству стран, куда можно поехать без визы. По сравнению с прошлым годом РФ поднялась в рейтинге на четыре позиции, разделив 46 место с Турцией. Гражданам обеих государства доступны 113 безвизовых стран.

Первое место в рейтинге занял паспорт Сингапура, гражданам этой страны доступно посещение 192 стран без визы. Последнее место – у Афганистана с доступными 24 направлениями.

Ранее российский город признали одним из самых дорогих для проживания в мире.