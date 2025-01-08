Екатеринбург признали одним из самых дорогих для проживания городов мира

Екатеринбург занял 298-е место в мировом рейтинге самых дорогих для проживания городов. В список вошли 11 российских населенных пунктов, и столицу Урала опередили только Москва и Санкт-Петербург, следует из исследования международного портала Numbeo.

К 2025 году индекс стоимости жизни в Екатеринбурге достиг 22,8% (в 2024 году — 29,8%). По данным исследователей, индекс покупательской способности составил 57,1%, что на 26,1% больше, чем в прошлом году. Индекс базируется на показателях Нью-Йорка, принятых за 100%. При составлении рейтинга учитывались расходы на продукты питания, рестораны, коммунальные услуги и транспорт.

Самым дорогим городом России стала Москва, занявшая 250-е место из 327, за ней следует Санкт-Петербург, который расположился на 285-й позиции. Первую строчку занимает Цюрих (Швейцария).

11 октября опрос, проведенный SuperJob, показал, что в рейтинге самых дорогих мегаполисов России лидирует Москва, за ней следуют Самара, Санкт-Петербург, Краснодар и Нижний Новгород. 56% жителей Москвы назвали столицу дорогим городом. На втором месте расположилась Самара (54%), на третьем — Санкт-Петербург, Краснодар и Нижний Новгород (по 53%). Каждый второй житель Уфы (52%) также отмечал высокие цены в своем городе. Ростов-на-Дону посчитали дорогим 49% опрошенных горожан, а Пермь — 48%.

Ранее были названы города-миллионники с самыми дешевыми квартирами.