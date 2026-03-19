Экс-редактора «Афиши» оштрафовали за злоупотребление свободой СМИ

Суд в Москве оштрафовал журналиста-иноагента Горбачева на 50 тысяч рублей

Мировой судья судебного участка №374 Таганского района Москвы вынес постановление о привлечении журналиста Александра Горбачева (признан в РФ иностранным агентом) к административной ответственности. Об этом сообщает Telegram-канал московских судов общей юрисдикции.

Журналист признан виновным в злоупотреблении свободой массовой информации (ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ). Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Александр Горбачев — музыкальный журналист, обозреватель, с 2013 по 2014 год — главный редактор журнала «Афиша» (после него эту должность занял Даниил Трабун).

В заявлении редакции об уходе Горбачева пояснялось, что он отправляется в американский штат Миссури для учебы в магистратуре местного университета по международной программе Fulbright и получит степень по культурной журналистике.

В 2024 году Горбачев, к тому времени уже покинувший Россию, был внесен Минюстом в реестр иноагентов.

Ведомство уточняло, что он распространял недостоверные сведения о решениях и политике властей РФ и дискредитировал вооруженные силы, а также выступал против СВО и участвовал в создании и распространении материалов других иноагентов.

Ранее российскому журналисту дали 10 лет колонии за фейки об армии.