Бывший главный редактор «Афиши» Александр Горбачев признан иноагентом

Бывшего главного редактора издания «Афиша» Александра Горбачева признали иностранным агентом. О пополнении реестра иностранных агентов сообщило министерство юстиции РФ.
По данным Минюста, журналист «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных Сил Российской Федерации».
Кроме того, добавили в ведомстве, Горбачев «выступал против специальной военной операции на Украине» и «принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов».
В ведомстве уточнили, что Горбачев проживает за пределами России.
Александр Горбачев был музыкальным журналистом, обозревателем, а с 2013 по 2014 год — главным редактором журнала «Афиша».
Кроме Горбачева, 1 ноября 2024 года в список иноагентов включили писателя Александра Архангельского.
Ранее Земфира (признана в РФ иностранным агентом) не исключила свой концерт в России.