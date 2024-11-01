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Бывший главный редактор «Афиши» Александр Горбачев признан иноагентом

Журналиста Горбачева внесли в реестр иностранных агентов

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Александр Горбачев/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывшего главного редактора издания «Афиша» Александра Горбачева признали иностранным агентом. О пополнении реестра иностранных агентов сообщило министерство юстиции РФ.

По данным Минюста, журналист «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных Сил Российской Федерации».

Кроме того, добавили в ведомстве, Горбачев «выступал против специальной военной операции на Украине» и «принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов».

В ведомстве уточнили, что Горбачев проживает за пределами России.

Александр Горбачев был музыкальным журналистом, обозревателем, а с 2013 по 2014 год — главным редактором журнала «Афиша».

Кроме Горбачева, 1 ноября 2024 года в список иноагентов включили писателя Александра Архангельского.

Ранее Земфира (признана в РФ иностранным агентом) не исключила свой концерт в России.

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