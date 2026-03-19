С пораженного у берегов ОАЭ судна спасли всех, кроме капитана

Капитан торгового судна, подвергшегося удару в ночь на 19 марта недалеко от города Хор-Факкан в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), пропал без вести. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на британскую компанию Ambrey, которая специализируется на морской безопасности.

«Весь экипаж покинул судно и был спасен, за исключением капитана, местонахождение которого неизвестно», — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что судно продолжает дрейфовать в районе места происшествия. На борту по-прежнему происходит горение.

О том, что в торговое судно у побережья ОАЭ попал снаряд, сообщило Управление морских торговых операций при Военно-морских силах Великобритании. Там уточнили, что в момент прилета корабль находился в 11 морских милях к востоку от порта Хор-Факкан. В результате атаки на борту начался пожар.

17 марта снаряд попал по танкеру, находившемуся в 23 морских милях к востоку от эмирата Эль-Фуджейра на восточном побережье ОАЭ. Судно было поражено во время стоянки на якоре и получило незначительные повреждения. Никто из членов экипажа не пострадал, воздействия на окружающую среду зафиксировано не было.

Ранее нефтяной танкер дал задний ход в Ормузском проливе.

 
Параллельный импорт — все. Как военные действия на Ближнем Востоке ударят по российскому бизнесу
