Появилось видео с задержанием причастных к подрыву депутата в Новой Каховке

ФСБ показала момент задержания устроивших теракт против депутата Новой Каховки
ФСБ показала видео задержания пяти человек, подозреваемых в совершении теракта против главы совета депутатов Новой Каховки Херсонской области Владимира Леонтьева в октябре 2025 года. Кадры публикует ТАСС.

На записи можно увидеть, как сотрудники службы безопасности скручивают подозреваемых в подъезде. Также на видео показан допрос одного из исполнителей теракта. Он признался в преступлении и сказал, что целью было запугивание населения и дестабилизация обстановки в регионе.

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, по подозрению в совершении теракта задержаны пять граждан России и Украины. По ее словам, злоумышленники действовали по указанию украинских кураторов. Петренко уточнила, что в 2025 году один из фигурантов сам вышел на связь с представителями киевских спецслужб, после чего получил компоненты для сборки самодельного взрывного устройства (СВУ). Их ему передали при помощи беспилотника.

В октябре 2025 года фигуранты установили СВУ у входа в здание администрации Новой Каховки и привели его в действие, как только к зданию подъехал глава Совета депутатов Леонтьев. Политика не удалось спасти. Также ранения получили две пожилые женщины, оказавшиеся поблизости, уточнила Петренко.

В настоящий момент все фигуранты уголовного дела находятся под стражей. Следователи продолжают сбор доказательной базы.

Ранее ФСБ сообщила о попытке подрыва высокопоставленного военного в Петербурге.

 
