Пенсионер от скуки пошутил про терроризм и получил реальный срок

Mash: в Дагестане пенсионер пошутил про терроризм и получил три года колонии
Виталий Белоусов/РИА Новости

В Дагестане суд приговорил 68-летнего жителя Новолакского района к трем годам лишения свободы за ложное сообщение о терроризме. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

68-летний мужчина смотрел ролики про полицейских в сети и решил пошутить над силовиками. Он позвонил в экстренные службы и заявил, что он сотрудничает с запрещенной организацией, готов показать схрон с оружием и место будущего теракта.

Сотрудники оперативно начали проверку и быстро нашли «шутника». В отделе мужчина признался, что никакого оружия у него нет, а звонок был просто розыгрышем от скуки. Суд счел его действия общественно опасными и приговорил к реальному сроку. Обвиняемый получил три года колонии.

До этого российский подросток «заминировал» школу и попал под уголовную статью. Норильский восьмиклассник отправил на почту школы сообщение о взрывном устройстве, полицейским он заявил, что хотел пошутить. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Анапе туристка решила проверить работу спецслужб и заявила о бомбе в своем рюкзаке.
 
