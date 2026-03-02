Москвич попал в больницу с мялкой для картофеля, застрявшей в заднем проходе

В Москве у мужчины из заднего прохода достали картофелемялку

Житель Москвы оказался в больнице после необычных экспериментов. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел на юге столицы. По данным издания, 52-летний мужчина пришел на кухню после того, как все члены семьи заснули. Там он нашел картофелемялку и засунул в задний проход. Вытащить его не удалось.

«Помаявшись некоторое время, бедолага все же разбудил родственников. Он решил их не шокировать реальным положением дел и довольно расплывчато объяснял, что случилось», – сообщается в публикации.

С помощью близких достать предмет он не смог, поэтому семья обратилась к медикам. Хирургическое вмешательство не понадобилось.

Как полагают специалисты, причиной такого поведения могла стать «весна».

До этого в Уфе в больницу попал мужчина с похожей проблемой. Во время праздника он поучаствовал в конкурсе. В какой-то момент пострадавший поскользнулся и упал на стакан, который застрял у него в заднем проходе.

Врачи помогли пациенту справиться с проблемой и отпустили домой.

Ранее уфимец два дня ходил со стаканом в заднем проходе, пока не лопнуло стекло.