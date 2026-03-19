Возле Одессы утонуло судно с военными поставками НАТО

Под Одессой после атаки судна с военными поставками НАТО утонул груз
Valentyn Ogirenko/Reuters

В Одесской области в порту Измаил российские военнослужащие поразили баржу с военным грузом из стран НАТО. Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале сообщил, что судно прибыло из Румынии и подверглось удару дрона-камикадзе «Герань».

В результате этого часть груза оказалась в реке. Сама баржа, получив повреждения и накренившись, вновь направилась в сторону Румынии. Помимо этого, беспилотные летательные аппараты поразили портовую подстанцию. Это привело к отключению электричества в городе.

Кроме того, известно об ударе по автобазе коммунальных служб. Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали это место как стоянку для техники противовоздушной обороны (ПВО). По предварительным данным, опубликованным в открытых источниках, в результате удара по этой автобазе ВС России уничтожили две немецкие зенитные системы: IRIS‑T и Gepard вместе с обслуживавшими их подразделениями.

До этого в Минобороны сообщили, что бойцы группировки войск «Север» Вооруженных сил России (ВС РФ) зачистили несколько сотен зданий и подвалов в Сопычи Сумской области.

Ранее сообщалось о попадании ВСУ в огневой мешок в Красном Лимане.

 
Теперь вы знаете
Параллельный импорт — все. Как военные действия на Ближнем Востоке ударят по российскому бизнесу
