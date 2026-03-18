Жителям Москвы и Подмосковья рассказали о погоде до конца недели

Синоптик Позднякова: до конца этой недели в столичном регионе будет теплее нормы

До конца текущей недели в столичном регионе сохранится теплая погода – температурный фон будет превышать климатическую норму. Об этом RT сообщила главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, такую погоду определяет антициклон, который формируется над Западной Европой. На четверг, 19 марта, синоптик спрогнозировала облачность. По области ночью температура воздуха будет колебаться от 0 до -5 градусов, в столице задержится на отметке около 0 градусов. Днем ожидается от +7 до +12 градусов в регионе и от +10 до +12 градусов в Москве.

В выходные будет еще на один градус теплее – от +8 до +13 градусов в Подмосковье и от +11 до +13 градусов в столице.

«То есть характер погоды не меняется, температурный фон выше климатической нормы, — отметила Позднякова. — Солнце продолжит нас радовать».

В то же время она предупредила, что утром еще возможно понижение температуры воздуха, на фоне чего местами сохранится гололедица из-за замерзания тающего в дневные часы снега.

