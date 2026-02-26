Размер шрифта
В Братске пенсионер сжег 24 чужие дачи

В Иркутской области пенсионер сжигал мусор и спалил 24 дачи
SShank/Shutterstock/FOTODOM

В Братске суд приговорил 75-летнего местного жителя к полутора годам исправительных работ условно за то, что он по неосторожности сжег 24 дачных дома и лес на 94 гектарах. Об этом сообщает прокуратура Иркутской области.

Инцидент произошел в мае 2024 года. Пенсионер развел костер в лесном массиве недалеко от своей дачи, чтобы сжечь траву и мусор. Он не проконтролировал огонь, тот тлел, а затем разгорелся снова.

Пламя перекинулось на территорию СНТ «Алюминщик» и уничтожило дачные дома и 24 постройки, а также лес на площади более 94 гектаров. Во время пожара спасти не смогли одного из местных жителей. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде полутора лет исправительных работ.

До этого житель Красноярского края от скуки сжег 160 кедров.

Ранее мужчина случайно поджег дом, пытаясь растопить лед с помощью горелки.

 
