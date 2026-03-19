Косметолог объяснила, почему опасно использовать патчи в самолете

В самолете не стоит использовать патчи, поскольку в полете вместо увлажнения они заберут влагу из кожи и вызовут сухость. Об этом NEWS.ru рассказала косметолог Ирина Быстрова.

По ее словам, это грозит появлением чувства стянутости и дискомфорта. Она уточнила, что такой эффект от привычного бьюти-ритуала связан с особенностями микроклимата на борту.

«В салоне самолета пониженная влажность, очень сухой воздух, поэтому такие бьюти-средства высыхают быстрее, чем указано на упаковке. Когда основа патча становится сухой, она начинает забирать влагу из кожи, усиливая обезвоживание, тем самым вызывая сухость и стянутость», — пояснила Быстрова.

Чтобы избежать таких последствий, косметолог посоветовала использовать патчи перед вылетом или сразу после прилета.

Исследование сети гипермаркетов «О'КЕЙ» до этого показало, что в 2025 году мужчины в России стали на 18% чаще покупать косметику, спрос формировался на нишевые позиции — сыворотки против выпадения волос, патчи от темных кругов под глазами и антивозрастные флюиды.

