Мужчины в России стали чаще покупать сыворотки против выпадения волос и патчи

В 2025 году мужчины в России стали на 18% чаще покупать косметику, спрос формировался на нишевые позиции — сыворотки против выпадения волос, патчи от темных кругов под глазами и антивозрастные флюиды. Это следует из исследования сети гипермаркетов «О'КЕЙ», с которым ознакомилась «Москва 24».

По данным аналитиков, в целом на российском рынке укрепляет позиции азиатская косметика, наиболее популярны — маски-саше. Их доля составила 59,4% от общего объема продаж в сегменте. Кроме того, среди популярных оказались средства по уходу за лицом и товары для путешествий (8,5 и 5,1% соответственно).

В прошлом году также на 32,9% увеличился спрос на шампуни, на 35,2% — на кондиционеры, бальзамы и ополаскиватели.

«Соотношение продаж уходовой и декоративной косметики азиатских брендов в 2025 году составляет около 75 и 25%, а основной спрос формируют покупатели в возрасте 18–25 лет. При этом интерес поддерживают бьюти-тренды в соцсетях, а упрощают ее поиск и выбор специализированные корнеры», — добавили в сообщении.

Врач-дерматолог, косметолог, совладелец сети клиник доктора Омарова Зарема Омарова до этого говорила, что в зимний период к уходу за кожей необходим особый подход, поскольку из-за холода и сухого воздуха она обезвоживается и становится чувствительнее. В это время важно не забывать о глубоком увлажнении и питании.

