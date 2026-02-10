Размер шрифта
Россиян предупредили об опасности патчей с клетками человека с маркетплейсов

Косметолог Миронова: патчи с клетками человека с маркетплейсов могут вызвать рак
Shutterstock

Применение косметики с клетками человека может повысить риск возникновения онкологических заболеваний. Об этом «Москве 24» рассказала косметолог, бьюти-эксперт Василина Миронова, комментируя информацию о том, что на маркетплейсах начали продавать жидкие осветляющие патчи для глаз, в составе которых есть культивированные клетки человека (HAFCM).

Специалист подчеркнула, что в России запрещено применять такие компоненты в косметологии, поскольку пока нет достаточной клинической базы, которая бы однозначно доказывала безопасность косметики на их основе. Она также выразила сомнения по поводу того, что в патчах действительно содержатся культивированные клетки человека, поскольку это достаточно дорогостоящий продукт.

«Скорее всего, это просто маркетинговый ход и в составе ничего подобного нет. Но в любом случае косметику опасно покупать на маркетплейсах, потому что они недостаточно серьезно относятся к проверке сертификации продуктов. То есть в составе, который будет наноситься на лицо, может быть все что угодно», — предупредила Миронова.

По ее словам, такая косметика может вызвать аллергическую реакцию, высыпания, нагноения и не только.

Исследование сети гипермаркетов «О'КЕЙ» до этого показало, что в 2025 году мужчины в России стали на 18% чаще покупать косметику, спрос формировался на нишевые позиции — сыворотки против выпадения волос, патчи от темных кругов под глазами и антивозрастные флюиды.

Ранее врач объяснила, как ухаживать за кожей лица зимой.
 
